Meer dan driehonderd betogers tegen Vlaams Belang in Gent

In Gent zijn zondag meer dan driehonderd betogers op straat gekomen tegen de opmars van extreemrechts. De manifestatie verliep zonder noemenswaardige incidenten, meldt de politie. De manifestanten trokken door het stadscentrum in een kleine optocht en eindigden op de Vrijdagmarkt, waar enkele speeches volgden tegen haat en voor een sociaal beleid.

“Aan de verkiezingsuitslag kunnen we niets veranderen”, zegt organisator Bart Vandersteene over het succes van Vlaams Belang. “We kunnen wel tonen dat we de toegenomen intimidatie, haat en geweld niet tolereren.” Op de betoging waren ook SP.A en PVDA aanwezig.

Kort na de verkiezingen waren er in Gent en Brussel al protestacties tegen extreemrechts. “Ik denk dat er na de zomer nog initiatieven zullen komen”, zegt Vandersteene over toekomstige manifestaties.