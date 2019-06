Opsporingsbericht: wie heeft Robin (24) gezien?

Lommel - Op zondag 23 juni 2019 rond 5u30 rond werd de 24-jarige Robin Degueldre voor het laatst gezien op de Molsekiezel in Lommel. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem.

Robin is 1m80 en atletisch gebouwd. Hij heeft lichtbruin haar en tatoeages op zijn armen.

Op het moment van de verdwijning droeg hij een blauwe T-shirt met witte letters, een blauwe jeansbroek en een rode pet.

Hebt u Robin nog gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0 of via Child Focus op het nummer 116 000. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.