Achtste finale WK vrouwenvoetbal loopt helemaal uit de hand: Kameroen weigert tot twee keer toe verder te spelen

De wedstrijd tussen Engeland en Kameroen op het WK vrouwenvoetbal heeft voor aardig wat commotie gezorgd. De Kameroense vrouwen voelden zich benadeeld door een aantal scheidsrechterlijke beslissingen en weigerden tot twee keer toe om verder te spelen.

Een onterechte onrechtstreekse vrije trap had de Engelsen al vroeg op voorsprong gebracht. Toen al stonden de potjes op overkoken toen de Kameroense Augustine Ejangue op de arm van Toni Duggan spuwde. Zowel scheidsrechter als VAR kwamen echter niet tussen - mogelijk omdat niet helemaal duidelijk was of er kwaad opzet mee gemoeid was. Ejangue keek immers niet naar Duggan.

Foto: EPA-EFE

Toen de videoref daarna een voor buitenspel afgekeurd doelpunt van Engeland alsnog valideerde, was het hek helemaal van de dam. De speelsters van Kameroen zagen de herhaling op de grote schermen in het stadion en weigerden de 2-0 te accepteren. Ze verzamelden in een groepje op de middencirkel en vertikten het - onder flink wat boegeroep - nog verder te spelen. Na enkele minuten werd het spel toch hervat - het rustsignaal volgde meteen. Bij Kameroen dropen ze wenend af.

Ook na rust gaat het theater verder

Meteen na rust zat het spel weer op de wagen. De aansluitingstreffer van Kameroen werd immers afgekeurd door de VAR voor buitenspel dat amper te zien was. En weer stond de boel op stelten: bij Kameroen wezen ze massaal naar het grote scherm en weigerden ze opnieuw de beslissing van de videoref te aanvaarden. Uiteindelijk moest bondscoach Alain Djeufma op zijn speelsters inpraten om de wedstrijd alsnog vol te maken.

Foto: REUTERS

Dat gebeurde echter niet zonder slag of stoot: bij de Kameroense vrouwen vond nog iemand het nodig de scheidsrechter een fikse duw te verkopen en volgde er nog een paar gemene tackles. Gek genoeg volgde er geen rode kaart meer. Engeland scoorde wel nog een derde keer en mag zich zo opmaken voor een kwartfinale tegen Noorwegen.