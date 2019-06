Jonkies tonen zich tijdens eerste oefenpot Club Brugge

De eerste oefenpot van Club Brugge tegen tweedeprovincialer Heist leverde een ruime zege op. Opvallend: vooral de beloften toonden zich en scoorden vijf van de negen doelpunten. Mitrovic speelde verder zijn eerste minuten sinds december 2018.

Philippe Clement koos voor een viermansverdediging aan zee. De 3-5-2 - heilig onder Leko - sneuvelt dus mogelijk dit seizoen, al is het nog te vroeg om daar al sluitende conclusies over te trekken. Club Brugge speelde zijn eerste oefenpartij zonder een rist sterkhouders. Speelden niet: Mechele, Vanaken, Nakamba, Diatta, Schrijvers en Cools. Zij hebben allemaal nog interlandverplichtingen of vakantie na hun interlands. Ook Denswil, Dennis, Vlietinck en Vanlerberghe zaten in de tribune.

Foto: BELGA

Die laatste maakte het trouwens goed na een kleine ingreep aan de knie en revalideert verder bij Club. Of hij nog een volwaardige kans krijgt, moet blijken. Clement stuurde twee verschillende ploegen de wei in. Voor de rust kregen vier beloften hun kans, ook Thomas Van den Keybus. De jongeling scoorde het openingsdoelpunt en toonde zich met een paar aardige acties. Ook Voet, Van den Brempt en Appiah mochten zich bewijzen. Met een paar aardige versnellingen, een technische hoogstandje en een goal lukte dat ook bij Appiah aardig. Club ging met 0-3 rusten na een eerste helft éénrichtingsverkeer. Danjuma maakte na een persoonlijke actie het derde doelpunt.

Een volledig nieuw team na de rust dus, opnieuw met enkele beloften en nieuwkomer Kossounou. Opnieuw was het een jonkie die zich kon tonen. De 0-4 kwam van de voet van Deketelaere, die een mooie actie op rechts afrondde met een prima gekruist schot in de winkelhaak. Op het uur scoorde hij ook de 0-5 op mooie wijze. Het was vervolgens wachten tot de 69ste minuut voor wat nieuwe opwinding na zowaar een goal voor Heist. Ngonge beging een penaltyfout en Bragard zette de strafschop om.

Foto: Photo News

Na een deugddoende drinkpauze - het was ’s avonds nog vlot 24 graden in Heist - legden Schoonbaert, Ngonge en Vossen (2x) de eindstand vast. 1-9, dus. Conclusies na de veredelde trainingsmatch in Heist zijn er natuurlijk niet, maar Clement en co bollen dus wel met een ruime zege de voorbereiding in. Eentje waar de jonkies hun aandeel in hadden, want vijf van de acht doelpunten werden gescoord door de zogenaamde ’trainees’. Club Brugge speelt zijn volgende oefenmatch volgende week zaterdag 29 juni op het veld van KM Torhout om 18.00 uur.

Club Brugge: Horvath (46’ Letica), Mitrovic (46’ Mata), Voet (46’ Kossounou), Peres (46’ Schoonbaert), Van der Brempt (46’ De Cuyper), Vormer (46’ De Wolf), Rits (46’ Amrabat), Van den Keybus (46’ Deketelaere), Danjuma (46’ Fadiga), Appiah (46’ Ngonge), Openda (46’ Vossen)

Doelpunten: 6’ Van den Keybus 0-1, 21’ Danjuma 0-2, 25’ Appiah 0-3, 51’ Deketelaere 0-4, 60’ Deketaelere 0-5, 69’ Bragard (strafschop) 1-5, 75’ Schoonbaert 1-6, 83’ Ngonge 1-7, 84’ Vossen 1-8, 89’ Vossen 1-9