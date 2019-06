Nederlands dorp neemt maatregelen tegen toiletgebruik Chinese toeristen: “De troep die achterblijft als ze zijn geweest”

De touringcars zijn niet te tellen in het Nederlandse dorp Giethoorn (Overijssel). De plaats is vooral geliefd onder Chinese toeristen. De lokale horeca merkt daardoor veel cultuurverschillen op en die zijn niet allemaal even gewenst, zoals op het gebruik op het kleinste kamertje. En dus wordt er ingegrepen.

Erik-Jan Slomp van Smits Paviljoen in Giethoorn plakt een sticker op een toiletdeur van de zaak. De sticker bestaat uit een groen vlak met een figuurtje dat op een wc zit en de tekst ‘YES!’, op de rode tegenhanger met de tekst ‘NO!’ is een figuur gehurkt op de toiletpot staat. “De Chinezen gaan gehurkt bovenop de toiletbril zitten omdat ze dat zo gewend zijn”, legt hij uit aan de krant De Stentor. De westerse wc’s zijn daar echter niet voor gemaakt en dat levert onsmakelijke taferelen op. “Zo breekt wel de toiletbril af, om nog maar te zwijgen over de troep die achterblijft als ze hun behoefte hebben gedaan.”

Arie-Willem Vermeij van Café Fanfare uit het dorp herkent de problematiek. “We liepen daar jaren geleden al tegenaan”, vertelt hij. “Heel raar vonden we dat. Net als de kleine afvalbakjes op de toiletten die ineens stampvol toiletpapier zaten. ‘Ga gewoon op dat toilet zitten en spoel dat papier door!’ dachten wij dan. Maar we leerden al snel dat de meeste Chinezen gewend zijn aan hurktoiletten en dat in veel Aziatische landen het toiletpapier niet doorgespoeld mocht worden.”

Belgen willen altijd de kaart zijn

Zo hebben ook andere nationaliteiten hun gebruiken en gewoontes, hebben Slomp en Vermeij gemerkt. Zo heeft Stom ook stickers voor Arabieren, maar dan bij de urinoirs. “Die zijn gewend om hun penis na het plassen af te vegen met toiletpapier. Vinden ze hygiënisch. Maar dan dumpen ze het toiletpapier vervolgens wel in het urinoir. Met als gevolg dat alles verstopt raakt. Op een gegeven moment was ik het zat en heb ik daar ook stickers voor laten maken.”

Duitsers vragen altijd om korting, klinkt het nog. “Zeker als ze met een groep komen. Alsof ze recht hebben op groepskorting dan.” Amerikanen verwachten dan weer dat hun bord meteen wordt weggehaald als ze klaar zijn. “Maar in Nederland halen we pas uit als iedereen aan tafel is uitgegeten.”

Ook de Belgen hebben zo hun eigenaardigheden, volgens de heren. “Zelfs als ze al weten dat ze alleen een kopje koffie of een biertje gaan bestellen, willen ze tóch de kaart zien.” Maar: “Het zijn wel echte Bourgondiërs, uitgebreid lunchen met een biertje of wijntje erbij. En dan zie je dat ze er ook écht van genieten.”