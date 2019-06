Immoweb sleept makelaars voor de rechter: de oorlog in vastgoedland die op “de kap van de consument wordt uitgevochten”

Een vastgoedruzie die nu al meer dan drie jaar duurt, krijgt een vervolg in de rechtbank. Want Immoweb – de nummer 1 – sleept Immoscoop, een website van makelaars, voor de rechter. Omdat Immoscoop de zoekertjes een tijdje exclusief op de eigen site houdt en ze dus niet op Immoweb mogen verschijnen. “En dat is nadelig voor de klant”, klinkt het bij Immoweb.