Politie Brussel start intern onderzoek na rellen

De politie van Brussel is een intern onderzoek gestart naar mogelijk overdreven geweld van agenten donderdagnacht in de hoofdstad.

In Brussel vond donderdagavond het Fête de La Musique plaats. Na afloop zou op het Sint-Katelijneplein ruzie ontstaan zijn, waarop de politie ter plaatse kwam. De agenten werden bekogeld met projectielen, twee van hen raakten gewond. Burgemeester Philippe Close (PS) betuigde al snel zijn steun aan de politie via Twitter, en diende klacht in tegen onbekenden.

Op beelden op sociale media is echter te zien hoe de politie zelf ook geweld gebruikt. Er circuleert onder meer een filmpje van een agent die een jonge vrouw zonder duidelijke reden tegen de grond kwakt. Volgens jongeren die aanwezig waren, waren de agenten overdreven agressief. Burgemeester Close zou daarop volgens VRT NWS hebben aangedrongen op het interne onderzoek.