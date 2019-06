Psychologische steun voor verantwoordelijke fataal treinongeval, familie van Brent stapt naar rechter: “We gaan het hier niet bij laten”

Aarschot -

Zowel het Leuvense gerecht, de FOD Mobiliteit als spoorwegbeheerder Infrabel is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van de dood van Brent Van Eylen (20) op een overweg in Aarschot. Intussen is duidelijk dat er een menselijke fout gemaakt is in het seinhuis van Aarschot. De verantwoordelijke is totaal van de kaart en krijgt gepaste begeleiding. “Hij zal niet zelf moeten opdraaien voor de kosten”, zeggen experts.