Open VLD wil overheid naar Amerikaans model lamleggen om formatie te bespoedigen

Om te vermijden dat er in de toekomst nog begrotingen worden overgeslagen omdat er op dat moment geen meerderheid is, wil Open VLD een shutdown in het leven roepen, zoals dat ook in Amerika bestaat. Geen begroting betekent dat de overheidsdiensten worden gesloten. “Het voordeel is dat je met je neus op de feiten wordt gedrukt”, zegt professor Herman Matthijs.