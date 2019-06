“Ons lichaam heeft écht last van deze temperaturen”: waarom kunnen we zo slecht tegen het warme weer?

Code oranje! Hitteplan van kracht! Let op met deze hoge ozonconcentraties! Er staat een hittegolf voor de deur en dan lijkt het al snel alsof we ons maar beter een week opsluiten om de warmte uit te zitten. Terwijl ze in Spanje hun schouders eens ophalen bij zo’n weerkaart. Toch zijn die waarschuwingen niet overdreven, zeggen artsen. “Ons lichaam heeft écht last van deze temperaturen. In het zuiden zijn ze er beter op ingesteld.”