“Als het echt zo heet is ben ik blij dat ik mag werken: zo warm hebben de weermannen en -vrouwen het graag zelf

Elke dag kondigen ze aan of de zon zal schijnen, maar wat vinden de weermannen en -vrouwen nu zelf het leukste weer? En hoe koelen zij af in deze hitte?

Frank Deboosere: “Zolang ik ’s nachts maar kan slapen”

“Ik grap weleens: Ik heb graag het juiste weer. Ik kan heel slechtgezind worden als mijn weer­bericht niet zou kloppen. Als je, zoals deze week, amper kunt slapen van de warmte, vind ik dat heel vervelend. Zeker als je dan moet werken. Tijdens het fietsen kun je – door de luchtstroom – gelukkig afkoelen, dat probeer ik dan ook geregeld te doen.”

Sabine Hagedoren: “Dertig graden is te veel”

“Ik heb het liefst twintig tot vijfentwintig graden. Dertig graden is te veel. Kouder is voor mij geen probleem, daar kun je je op kleden. Maar warmer is moeilijker, je kunt niet meer kleren uitdoen dan je aanhebt, hé. Als het echt zo heet is, ben ik blij dat ik mag werken. Hier op de VRT is airco, thuis niet. Daar heb ik wel een tuinslang met een douchekop. Af en toe ga ik er eens onder staan, om af te koelen.”

Jill Peeters: “Fan van maartse buien”

“Voor mij geen extreem weer. Alles wat mensen in gevaar kan brengen, heb ik liever niet. Voorts kan elk soort weer leuk zijn: warm én koud. En ik hou heel veel van maartse buien: de afwisseling van die helblauwe lucht, met wat later grijze wolken en een stevige regenvlaag. Om dan meteen daarna weer die lentezon te zien, daar word ik gelukkig van.”

Frank Duboccage: “25 graden, zon en dan een onweer”

“Van mij mag het altijd een zonnige 25 graden zijn, en dat het ’s avonds nog warm genoeg is om buiten te zitten. Een goeie plensbui of onweer op zo’n zomeravond vind ik fascinerend. Die grote hitte die er nu aankomt, vind ik niet leuk: het is dan te vochtig, waardoor het onaangenaam wordt.”

Nicolas Roose: “Verhuizen als het te heet is”

“Natuurlijk zijn we bij Noodweer Benelux liefhebbers van onweer. We hebben het ook nodig voor onze website, natuurlijk. Maar als het warmer wordt dan 30 graden, wordt het mij ook te veel. Ons dakappartement wordt dan véél te heet en in zo’n periode gaan we tijdelijk elders slapen. Geef mij maar een goeie 25 graden.”

David Dehenauw: “22 graden en rustig, zonnig weer”

“In de zomer hou ik van rustig weer: zonnig en zo’n 22 graden. Ik kan niet tegen de hitte. Als ik op vakantie ga naar warme landen, blijf ik meestal aan de kust, soms het liefst ­gewoon ín de zee. In de herfst mag het écht grijs zijn. En ik hou van mist. Heel leuk tijdens een strandwandeling, ­bijvoorbeeld.”