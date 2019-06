Argentinië klopt Qatar en plaatst zich alsnog voor kwartfinales Copa América

Argentinië heeft zich toch nog weten te plaatsen voor de kwartfinales van de Copa América. Na een 1 op 6 en twee teleurstellende matchen tegen Colombia en Paraguay werd tegen Qatar de puntjes op de i gezet. Martinez zette de Argentijnen al vroeg op voorsprong, Sergio Agüero maakte het vlak voor het einde af. Daardoor eindigen Messi en co als tweede in hun groep. In de kwartfinales nemen de Argentijnen het op tegen Venezuela.

Argentinië had uit de eerste twee groepswedstrijden slechts één punt gesprokkeld, maar kwam tegen Qatar snel op voorsprong. Bassam Al Rawi ging bij het uitverdedigen in de fout. Lautaro Martinez pikte de knullige breedtepass op en schoot al in de 4e minuut raak.

Argentinië verzuimde daarna meer afstand te nemen van Qatar, dat zelf ook kansen kreeg. Al Rawi maakte uit een vrije trap zijn blunder op slag van rust bijna goed. Zijn uithaal eindigde op de paal. Met een sterke individuele actie besliste Sergio Agüero in de 82e minuut het duel.

Colombia, dat al zeker was van de volgende ronde, won ook zijn derde en laatste groepswedstrijd. De poulewinnaar versloeg Paraguay in Salvador met 1-0. De treffer kwam op naam van Gustavo Cuellar.