Karel (24) opent nieuwe zaak waar Jeroen Meus zijn Würst bakte: “Deze straat mist nog een écht restaurant”

Gent -

Een restaurant beginnen in het pand waar Jeroen Meus het niet kon waarmaken met Würst. Dat is durven. Karel De Clercq (24) gelooft keihard in het pand én in de buurt. “Je kan in de Neder­kouter al alles eten, van slaatjes over pizza tot burgers en veggie. Maar een écht restaurant waar je gaat zitten voor een lunch of een diner, dat ontbrak hier nog.”