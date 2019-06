Nog nooit een joint gerookt, en toch cannabis-activist

Het begon heel subtiel, zegt Cliff. Jaren geleden kreeg zijn vrouw Amélie (nu 30) last van samentrekkingen in haar handen. Stress, dachten de dokters. Geen erg. Tot Amélie na een rustig feestje bij vrienden amper nog thuisraakte. “Ze leek wel dronken, ik moest haar de hele weg ondersteunen. We wandelden door Gent en ik was bang dat de politie ons zou arresteren voor openbaar dronkenschap. Daarna werd het alleen maar erger.”

Dik vijf jaar geleden volgden een scan én een zware diagnose: een agressieve vorm van multiple sclerose, of MS. Een ongeneeslijke ziekte die een enorme impact heeft. Het afweersysteem valt het eigen lichaam aan, met name de beschermende laag rond de zenuwen in de hersenen en het ruggenmerg. “Bij mijn vrouw zorgt dat onder meer voor spasmen en zware vermoeidheid. Ze wordt ook steeds minder mobiel”, zegt Cliff. “Maandenlang nam ze Tysabri, een medicijn dat wonderwel hielp. Tot bleek dat het middel bij haar een hersenontsteking kan uitlokken.”

Ogen geopend

Amélie begon daarop zelf naar andere medicatie te zoeken. Zij was het die voorstelde om cannabis te proberen. “Ik was eerst tegen”, zegt Cliff. “Omdat cannabis een drug is. Omdat ik dacht dat mensen die medicinaal cannabis gebruiken vooral een goed excuus zochten om te smoren.”

Tot het koppel van de vriend van een vriend wat cannabis kreeg. “Online kochten we een vaporizer, een soort damper.” De cannabis had bij Amélie snel een positief effect. “Mijn vrouw kookte plots weer. Ze kon weer meer werken. Ze had zelfs energie voor een nieuwe hobby, pottenbakken. Mijn ogen zijn opengegaan.”

Intussen verdiept Cliff zich al meer dan een jaar in het wetenschappelijk onderzoek naar cannabis. Regelmatig schrijft hij over zijn bevindingen op zijn eigen website, kandabis.be. Lang gebeurde dat anoniem. Sinds een paar weken met naam en toenaam. “De wet laat cannabis niet toe, dus ik begeef me op glad ijs. Maar ik wil me niet langer verstoppen.”

8 maanden zwanger

Dokters en wetenschappers waarschuwen voor de hype rond medicinale cannabis. Cannabis heeft bij sommigen het imago van iets magisch’ dat zou helpen tegen haast elke ziekte. Dat strookt niet met het weinige wetenschappelijke bewijs. Bij MS tonen studies echter aan dat het kan helpen. Sommige Belgische artsen schrijven het zelfs voor, als andere medicijnen falen.

Amélie is op dit moment acht maanden zwanger. Tijdens haar zwangerschap gebruikt ze niet, maar daarna weer wel. “Als hier straks een kleintje rondloopt en we krijgen de politie over de vloer: vliegt mijn vrouw dan de gevangenis in? Ze heeft een manier gevonden om haar leven draaglijker te maken. Dat kan van haar toch onmogelijk een crimineel maken? Het wordt tijd dat er politici opstaan die de moed hebben om zwaar zieke mensen uit de illegaliteit te halen.”