Ouders Kitty en politievakbonden niet te spreken over vrijlating moordenaar

Politievakbonden NSPV, ACV en VSOA reageren misnoegd op het nieuws dat Nourredine Cheikni (41, foto), een van de moordenaars van agente Kitty Van Nieuwenhuysen, sinds vrijdag opnieuw vrij is. Na “amper” iets meer dan 1/3de van zijn celstraf. In 2011 kreeg hij van de Brusselse assisenjury dertig jaar voor het doden van de agente in 2007. “Kitty is een symbool voor elke agent die op straat loopt om de maatschappij te dienen”, zegt Carlo Medo (NSPV). De drie vakbonden roepen op om geweld op agenten, buschauffeurs en leraars strenger te bestraffen.

Bij de ouders van Kitty overheerst ongeloof: “De wet is intussen verstrengd waardoor mensen die zwaar gestraft worden pas na 2/3de van hun straf eventueel vervroegd kunnen vrijkomen. Cheikni heeft, met dank aan een milde Luikse rechter, de loterij gewonnen. Het is een beslissing die wij nooit zullen begrijpen.”(phu)