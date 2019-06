Slaande ruzie met vriendin bedreigt premierschap Boris Johnson

Laat Boris Johnson zich de sleutels van Downing Street 10 ontfutselen door een huiselijke ruzie met zijn vriendin Carrie Symonds? Die vraag brandt op vrijwel elke Britse lip, nu Johnson en zijn tegenstander Jeremy Hunt de laatste rechte lijn ingaan van de strijd om het voorzitterschap van de Conservatieve Partij. Wie wint, wordt ook premier.

Buren van de ex-burgemeester belden donderdagnacht de politie – en de krant The Guardian – toen Johnson en zijn vriendin begonnen te roepen en te schelden. “Ga van me af” en “vertrek uit mijn appartement”, zou Symonds geroepen hebben. Er was ook geluid van brekend glas en servies te horen. De agenten stelden uiteindelijk vast dat ze er niets konden doen. Dat leverde zaterdagochtend sappige voorpagina’s op in de Britse pers, maar in de loop van het weekend werd het echt een nachtmerrie voor Johnson. Tot dan had hij in de peilingen op kop gelegen, maar zaterdagavond kreeg Hunt de leiding.

Johnson weigerde afgelopen weekend te reageren op de feiten. Toch zal de situatie hem nog parten spelen, want de komende weken trekken de twee kandidaten het land rond, op bezoek bij regionale afdelingen van hun partij. Daar zal Johnson ongetwijfeld nog vaak worden herinnerd aan het politiebezoek van afgelopen donderdag. (jnde)