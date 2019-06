Meisje van 10 bedwingt als jongste ooit El Capitan

Een 900 meter hoge, bijna verticale, granieten bergwand: dat is El Capitan. De beroemde rotswand in Yosemite National Park in Californië is ook voor de meest ervaren klimmers een hele uitdaging. Maar Selah Schneiter (10) heeft nu als jongste ooit een van ’s werelds moeilijkste klimroutes bedwongen. “Ik haalde eens diep adem, en ik begon eraan”, zegt het meisje.

Niet alleen, uiteraard. Ze maakte de klim samen met haar vader, Mike. “Het klimmen zit in haar bloed”, zegt hij. Mike is zelf een klimgids in Colorado, en bracht zijn dochter al mee naar het park toen ze nog maar twee maanden oud was. El Capitan was ook de eerste bergwand die Mike en Selahs moeder Joy samen beklommen. Het was daar dat ze verliefd werden. “We droomden ervan om hem ooit met onze kinderen te beklimmen. Alleen had ik nooit gedacht dat het al zo vlug zou gebeuren.”

Vader en dochter deden vijf dagen over de klim. ’s Nachts sliepen ze ook langs de rotswand. Pas op de top wist het duo dat Selah een record had verbroken, door een sms’je van mama. “Vooraf had ik het bewust niet opgezocht”, zegt Mike. “Dat zou te veel druk hebben gezet.”(cka)