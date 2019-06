Historische klap voor Turkse president Erdogan

Er stond meer op het spel zondag dan de vraag wie de komende jaren de sjerp mag dragen in Istanbul, de grootste en commercieel belangrijkste stad van Turkije. De verkiezing was ook een grote test voor de Turkse president.

Erdogan was in de jaren 90 zelf burgemeester van Istanbul, zijn thuis- en geboortestad. Sindsdien gaven de conservatieve islamisten de macht er niet meer uit handen. Tot nu. Want niet Binali Yidrim, kandidaat van Erdogans AKP, maar tegenkandidaat Ekrem Imamoglu won zondag de burgemeestersverkiezingen. Nota bene voor de tweede keer in een paar maanden tijd.

Imamoglu, voorman van de belangrijkste oppositiepartij CHP, kreeg in maart al meer stemmen dan Yidrim, al waren het er toen slechts 13.000 op een totaal van meerdere miljoenen. Een marge klein genoeg voor Erdogan en co. om het resultaat aan te vechten. Tot verbazing van de internationale gemeenschap (en veel Turken) riep de verkiezingscommissie effectief nieuwe verkiezingen uit. Imamoglu maakte daarop van de toekomst van de Turkse democratie de inzet van de nieuwe stemronde. Met succes.

Ekrem Imamoglu Burgemeester Istanbul “Dit is geen overwinning maar een nieuw begin voor Turkije”

Met bijna alle stemmen geteld, haalde Imamoglu zondagavond 54 procent, Yildirim 46. Die stuurde al snel felicitaties uit. Ook Erdogan zelf deed dat.

Nieuw begin

Imamoglu is de leider van de seculiere CHP-partij. AFP

In zijn overwinningsspeech benadrukte Imamoglu, die volgens Erdogan moet worden vervolgd omdat hij ooit een gouverneur beledigde, dat hij “in harmonie” wil samenwerken met de Turkse president. Hij noemde zijn overwinning “een nieuw begin voor Turkije”. Een uitspraak die niet eens zo overdreven is. Waarnemers zeiden al voor de verkiezingen dat een overwinning van Imamoglu het begin van het einde kon zijn voor Erdogan.

In maart verloor AKP ook al hoofdstad Ankara en een aantal andere grote steden, een gevolg van grote onvrede over de hoge inflatie en werkloosheid. Ook nu gaat het nog steeds niet goed met de Turkse economie.

Erdogan is al zestien jaar aan de macht. Eerst als premier, sinds 2014 als president. De kritiek op zijn autoritair beleid is doorheen de jaren gegroeid. Imamoglu van zijn kant kan nu vol vertrouwen een kandidatuur overwegen als nieuwe president in 2023.