Unia stapte nooit zo vaak naar de rechter: “Vooral bij conflicten tussen werkgever en werknemer”

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia is vorig jaar 33 keer naar de rechtbank gestapt. Dat is twee tot drie keer meer dan gebruikelijk. Dat blijkt uit het jaarverslag 2018 ‘Mensenrechten in ere herstellen’ dat Unia maandag voorstelt.

Unia tracht dossiers zoveel mogelijk buitengerechtelijk op te lossen. Dat wil zeggen via dialoog, bemiddeling of onderhandeling. Vorig jaar bereikte het centrum 295 van die buitengerechtelijke oplossingen.

Maar in 2018 stapte Unia ook 33 keer naar de rechtbank. “Dat cijfer is nooit zo hoog geweest”, zegt Unia-directeur Els Keytsman. “Het vaakst trokken we naar de rechtbank bij conflicten tussen werkgever en werknemer (9), gevolgd door haatdragende posts in de media of op het internet (8) en geweld of vandalisme (6)”, klinkt het.

Volgens Unia kan de piek in 2018 deels verklaard worden door de stijging van het aantal dossiers in 2016 en 2017. Op burgerrechtelijk vlak eindigen de dossiers waarvoor tijdens die twee jaar geen onderhandelde oplossing gevonden werd, nu in de rechtbank.

De dossiers zelf variëren sterk. Dat gaat van een werknemer die ontslagen werd na een epilepsie-aanval tot iemand met een hoofddoek die geweigerd werd in een horecazaak, maar Unia trok ook naar de rechter tegen de extreemrechtse groepering Schild & Vrienden en in het dossier van het ‘nazihuis’ in Keerbergen waar de eigenaar zichtbare nazisymbolen had aangebracht aan zijn huis.