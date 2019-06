Zoekacties naar vermiste Théo Hayez voorlopig niet hervat

In het Australische kuststadje Byron Bay zijn de zoekacties naar de vermiste Belg Théo Hayez (18) maandag niet hervat. Zowel politie als vrijwilligers evalueren momenteel hun voorbije acties.

Officieel verklaart de politie: “Het onderzoek naar de verdwijning van de 18-jarige Belg Théo Hayez gaat voort. Speurders gaan nog steeds door informatie die aan de politie werd bezorgd, en zoekacties worden elke dag geëvalueerd. De politie blijft in contact met Théo’s familie en geeft hen updates over het onderzoek.”

Fysieke zoekacties komen er voorlopig niet bij aan te pas. “Al het werk dat momenteel wordt gedaan, gebeurt binnen.” De politie houdt naar eigen zeggen nog steeds alle pistes open.

Vrijdag had de politie aangekondigd dat ze de zoektocht naar Théo Hayez tijdelijk zou stopzetten. Voordat nieuwe zoekacties zouden gebeuren “moeten we de acties van de afgelopen week evalueren”, klonk het.

Naast een grote ploeg mensen op de grond, zette de politie al duikers, speurhonden, een gespecialiseerd klimteam en een nieuwe drone in. Zonder resultaat.

Berichten over de ontdekking van een nieuwe kampplaats die een spoor zou kunnen opleveren naar de vermiste jongen zijn volgens de politiewoordvoerster “vals”. In Byron Bay kamperen veel daklozen in de bossen.

Vrijwillige zoekacties ook gepauzeerd

Ook de vrijwilligers die de laatste weken zoekacties organiseerden, zetten die maandag voorlopig stop. Zij zochten wel voort tijdens het weekend, maar wilden maandag “een efficiënte zoekstrategie creëren voor de komende week, gegevens van onze kaarten met doorzochte gebieden samenbrengen en brainstormen over enkele andere mogelijke strategieën om Théo te helpen vinden”.

Enkele inwoners van Byron Bay trokken er maandag toch nog op uit, onder meer om met een metaaldetector rond de vuurtoren te zoeken, waar het laatste signaal van Théo’s gsm de namiddag na zijn verdwijning werd opgepikt. Dinsdag zouden de vrijwilligers weer een gecoördineerde actie organiseren.

Er worden ook nog steeds nieuwe posters opgehangen in de regio, en verschillende vrijwilligers zijn bezig met het contacteren van alle jeugdherbergen in Australië om posters te laten ophangen.

Théo Hayez is al sinds 31 mei vermist. De jongen was aan de laatste dagen van een maandenlange rondreis door Australië bezig. Hij werd het laatst gezien toen hij een bar in Byron Bay verliet.