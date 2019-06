Temperatuur stijgt tot boven 30 graden

Maandag blijft het erg zonnig ondanks de aanwezigheid van hoge wolkensluiers. In het westen kunnen er in de loop van de namiddag ook meer middelhoge wolken ontstaan. De maxima gaan in stijgende lijn en bereiken waarden tussen 27 graden in de Hoge Venen, 29 graden aan de kust en 32 graden in de Kempen. Dat voorspelt het KMI.

Maandagavond en -nacht krijgen we afwisselend opklaringen en wolkenvelden in het centrum en het westen van het land. In het oosten zien we vooral hoge wolken. Het blijft overal droog. De minima liggen tussen 17 graden in de Hoge Venen en waarschijnlijk 22 of 23 graden in de grote steden.

Dinsdag is het zonnig met hoge wolkensluiers. Het wordt zeer warm met maxima van 28 of 29 graden aan zee, rond 32 graden in het centrum en tot 34 graden in de Kempen. In de kuststreek is het aanvankelijk dus ook zeer warm, maar daar koelt het in de namiddag en ‘s avonds af onder invloed van een noordwestelijke zeebries.

De dagen erna blijft het zonnig, maar wordt het iets minder warm.