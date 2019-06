“Nederlandse Volkswagen-importeur zoekt tientallen auto’s met testonderdelen die per ongeluk werden verkocht”

De Nederlandse auto-importeur Pon Holding zoekt tientallen Volkswagens die tussen 2006 en 2018 per ongeluk zijn verkocht. De auto’s hadden niet de weg op gemogen omdat ze testonderdelen bevatten en daardoor mogelijk onveilig zijn. Dat meldt het Financieele Dagblad.

Volgens een bron bekend met de zaak zijn er 150 testauto’s in de Nederlandse markt gezet: daarvan zijn er inmiddels zestig teruggevonden. Van resterende testauto’s ontbreekt nog elk spoor. Een woordvoerder van Pon zegt dat het ‘enkele tientallen voertuigen’ betreft.

Pon zegt “op verzoek van Volkswagen AG in Nederland rondrijdende zogenaamde 0-serie modellen te traceren en terug te roepen”. De importeur heeft daarvan zelf drie wagens verkocht; de rest is via zogeheten parallelimport in Nederland terechtgekomen. Dat betekent dat een particulier of een autoverkoper een auto in het buitenland heeft gekocht en in Nederland heeft geïmporteerd.