CLUBNIEUWS. Anderlecht biedt meer dan vijf miljoen euro voor nieuwe spelverdeler, Standard zet transferoffensief in

Leandro Trossard wordt weldra de nieuwe grote uitgaande toptransfer uit de Jupiler Pro League. De Limburger, die afgelopen weekend trouwde, staat op het punt om naar de Premier League te vertrekken. Gelukkig verliest onze vaderlandse competitie niet alleen grote namen, Standard en Anderlecht trekken ondertussen de geldbeugel open om zich fameus te versterken.

KRC GENK. Trossard op weg naar Brighton

Racing Genk bereikte dit weekend een akkoord met Brighton & Hove Albion over Leandro Trossard (24). De Rode Duivel moet bij de Engelse eersteklasser de concurrentie aangaan met de vaak geblesseerde José Izquierdo (ex-Club Brugge). Over de transferprijs werd niet gecommuniceerd, maar insiders vermoeden dat er minstens 20 miljoen euro zal worden betaald voor de Rode Duivel (lees meer).

ANDERLECHT. Meer dan vijf miljoen voor Vlap

Michel Vlap (22 jaar, Heerenveen) moet de nieuwe spelverdeler worden van Anderlecht. Paars-wit bracht al drie keer een bod uit, het laatste bedraagt intussen al meer dan vijf miljoen. Vorige week werd de man van zestien goals en zes assists nog gelinkt aan Atalanta. Vlap meldde zich nog wel op de eerste training in Friesland, maar zei daar voorzichtig: “Anderlecht? Ik ben gecharmeerd, ja.” Paars-wit nodigde Vlap met zijn vriendin en ouders al eens uit in het stadion tijdens Play-off 1 en staat voortdurend in contact met hem. Een doorbraak lijkt in de maak, want Vlap – een type Vanaken – wil alleen naar Anderlecht.

Al moeten er dan natuurlijk wel middenvelders weg bij RSCA. Zeker omdat paars-wit met Matthew Smith (19) bij Man City nog een nummer zes wil huren. Sven Kums en Pieter Gerkens geven alleszins aan dat ze zullen blijven. Adrien Trebel dan maar? Die staat in de belangstelling van Nantes, maar dat zou de Fransman enkel willen lenen. “Maar van een verhuur van Trebel kan geen sprake zijn”, verduidelijkte Michael Verschueren. “Hij geeft ook niet aan dat hij weg wil. Trebel wil eerst zijn niveau terugvinden en daarna zien we wel.”

ANDERLECHT. Vandaag eerste werkdag voor Kompany

Zijn verlof zit erop. Vandaag meldt speler-manager Vincent Kompany zich voor zijn eerste werkdag op Anderlecht. Hij zal nog niet op het veld staan. Eerst staan er fysieke testen en enkele vergaderingen op het programma, dinsdag is er de persvoorstelling en pas woensdag volgt zijn eerste echte training.

STANDARD. Limbombe legt vandaag medische testen af

Geen club al zo vroeg zo actief op de transfermarkt als Standard. Nicolas Gavory (FC Utrecht), Anthony Limbombe (Nantes) én Vanja Milinkovic-Savic (Torino) zijn transfers nummer zes, zeven en acht die de Rouches op korte termijn hopen aan te kondigen, de Belgen Zinho Vanheusden, Xian Emmers en Omar Al Kaddouri negen, tien en elf.

Standard wil Limbombe voor één jaar huren, met een aankoopoptie ter waarde van vier miljoen euro. Als hij vandaag slaagt voor zijn medische tests wordt hij morgen al op training verwacht. Om het waarschijnlijke vertrek van Ochoa op te vangen, hopen de Luikenaars spoedig de komst van Vanja Milinkovic-Savic (22) af te ronden. De Serviër is de jongere broer van Lazio-ster Sergej (ex-Genk) en zal in principe voor één seizoen gehuurd worden van Torino. De gesprekken met Inter Milaan over Zinho Vanheusden en de huur van Xian Emmers zijn inmiddels hervat.

KV KORTRIJK. Deschacht moet kiezen: T2 Kortrijk of speler blijven

Foto: BELGA

Olivier Deschacht is de voornaamste kandidaat om T2 te worden bij KV Kortrijk. Bij de Kerels vindt hij zijn vriend Yves Vanderhaeghe terug. Alleen wil Deschacht zijn spelerscarrière met een jaar verlengen. Hij vindt dat hij geen passend afscheid heeft gekregen bij Anderlecht en ook niet bij Lokeren. Kortrijk wil hem echter enkel als T2, niet als speler. Vóór de club op stage vertrekt (8 juli), moet Deschacht beslissen. Jordy Lemiengre (ex-T3 KV Oostende) is het alternatief.

ANTWERP. Arslanagic tot acht weken out, Antwerp vreest ook voor Opare

Blessurezorgen bij Antwerp. Dino Arslanagic is al zeker enkele weken out met een zware kneuzing aan de kuit. Er wordt gevreesd voor zelfs acht weken. In dat geval mist hij de eerste competitie- en Europese wedstrijden. Gisteren viel ook Daniel Opare nog uit in de oefenmatch in Brasschaat (0-3). Bij hem wordt gevreesd voor een zware knieblessure.

Defensieve versterking is broodnodig en de Nigeriaanse centrale verdediger Junior Pius (23) van Paços de Ferreira is alvast een serieuze optie. Ibrahima Cissé is ook nog altijd op komst en moet de vervanger worden van Yatabaré.