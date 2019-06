Fileleed op E17 richting Gent: één uur aanschuiven, vanaf vandaag ook gewijzigde verkeerssituatie door werken

Door een ongeval met twee vrachtwagens in Lokeren zijn de midden- en rechterrijstrook versperd en groeit de file aan tot in Kalken, goed voor een uur aanschuiven. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om via de E34 om te rijden.

Update : ongeval met twee vrachtwagens. De file groeit aan (+45 min). Volg een omleiding. https://t.co/lo8tyzdcGM pic.twitter.com/QDCbkeBzUM — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 24 juni 2019

In de andere richting van de E17, naar Antwerpen, start vandaag tussen Zwijnaarde en Destelbergen een nieuwe fase van de werken. Het verkeer rijdt over twee versmalde rijstroken op de E17. De afrit in Destelbergen naar de R4 blijft dicht. De lus van de E40 vanuit Brussel naar de E17 richting Antwerpen gaat dicht. Het verkeer richting Antwerpen rijdt om via de R4 richting Gent-Zeehaven. Verkeer met bestemming Gent-Centrum en UZ-Gent wordt omgeleid via de R4-binnenring. De afrit naar de R4 in Destelbergen blijft nog dicht tot en met 26 juni.

Opgelet: vanaf vandaag nieuwe fase in de werkzaamheden op de #E17 bij Gent.



Op de #E40 naar de kust is bij Zwijnaarde de aansluiting naar de #E17 ? Antwerpen afgesloten.



Verkeer naar het UZ of naar het centrum van Gent kan vanaf Merelbeke omrijden via de #R4. pic.twitter.com/sdQduX7WI7 — Hajo Beeckman (@hajobeeckman) 24 juni 2019

Nog tot eind augustus zal er veel hinder zijn op de E17 in Zwijnaarde. De komende fasewissels liggen kort op elkaar en brengen telkens wijzigingen voor het verkeer. Het agentschap raadt weggebruikers aan om zich goed te informeren via www.wegenenverkeer.be/gent en aandachtig te zijn voor de signalisatie langs de weg.