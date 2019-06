Dreuzels verenigt u: opvolger van Pokémon Go betovert fans van Harry Potter

De hetze rond Pokémon Go mag dan deels gaan liggen zijn, de makers van het spel hebben een opmerkelijke opvolger klaar. Sinds enkele uren kan je ook in ons land Wizards Unite downloaden en al wandelend door onze straten je zelf een tovenaar wanen. Op elke straathoek, bij elk standbeeld, langs verschillende winkels zijn magische voorwerpen of fabeldieren uit de Harry Potter-reeks te vinden.

Spelontwikkelaar Niantic doet het weer. Het principe van Wizards Unite is simpel en vooral al gekend. Net zoals in Pokemon Go moet je wandelen in de echte wereld om te kunnen spelen in de magische wereld. Augmented reality, heet dat dan.

Terwijl je camera je straat filmt, zie je ineens een hippogrief of eenhoorn verschijnen. Eén spreuk en handbeweging later, heb je het toegevoegd aan je collectie en teruggestuurd naar zijn rechtmatige thuis in de wereld die J.K. Rowling zo uitgebreid uitvond. Afhankelijk van je locatie kan je andere ingrediënten voor toverdranken of andere herbergen met Smekkies in Alle Smaken vinden.

Meteen een hit

En dat recept smaakt de fans van Harry Potter, zoveel is duidelijk. Kenners zien fabeldieren uit de bijzinnen van de boeken opduiken, terwijl nieuwelingen kunnen genieten van een magische geëntertainde wandeling op de herkenbare muziek van John Williams. Al na amper enkele uren is het onderwerp trending en de app is maandagochtend maar liefst 65.000 keer gedownload.

De app is gratis te krijgen in de Apple Store, Google Play of de Samsung Galaxy Store. Wie tijdens het spel voor de extraatjes wil gaan, moet wel bijbetalen.