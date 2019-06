Nieuwe app voor freelancers: ‘Een freelancer boek je niet als Uber’

‘Gig’ betekent ook wel ‘opdracht’ en geef toe: het klinkt net iets hipper. Precies de bedoeling van Gighouse, een nieuw digitaal matchingplatform waarmee je via een app als freelancer jobs kan liken of disliken. Al is het niet voor elke freelancer én is een BTW-nummer een must. “Er zijn momenteel meer freelancers dan dat er vraag naar is.”

Gighouse is een app en er zit een heel platform achter dat het contact tussen werkgevers en freelancers faciliteert. “Het verschil met bestaande platformen is dat we menselijke interactie vooropzetten. Een freelancer boek je niet zoals Uber of Airbnb. Dit gaat over mensen: opdrachtgever en freelancer. Er is een cultural fit nodig”, zegt Rika Coppens, CEO van House of HR, het bedrijf achter Gighouse. “Een goeie menselijke klik.”

Like your gig

De app is pas gelanceerd, en opdrachtgevers kunnen opdrachten posten via een ondersteunende webapplicatie. De freelancer bepaalt zelf zijn of haar tarief, de opdrachtgever kiest tussen een abonnementsformule van 15% of 20%.

“Als freelancer hoef je niet zelf te factureren, dat doen wij voor jou. Jij geeft je timesheet mobiel in. Je kiest ook gewoon zelf welke jobs je aanneemt: je kan net als op pakweg Tinder liken wat je bevalt. Op basis daarvan kiest een opdrachtgever een freelancer: op dat moment is er een match”, legt Rika Coppens uit.

Echte opdrachten

Een virtueel platform dus, maar wel met echte consultants achter de schermen. “We screenen elke freelancer op cv en referenties”, vertelt medeoprichtster Caroline Rollé. “Dat maakt een groot verschil: we willen kwaliteit aanbieden aan werkgevers. Als freelancer ben je aanwezig en beschikbaar, maar heb je vooral expertise in huis. Dat kwaliteitscriterium geldt ook voor werkgevers. Opdrachten moeten echt zijn. Het is niet de bedoeling dat je als freelancer reageert op een opdracht die al ingevuld werd of wordt.”

“Powered by people is een héle belangrijke voor ons. We willen dat onze freelancers deel gaan uitmaken van de bedrijfscultuur bij klanten. Behandel ze niet als een leverancier, maar als medewerker, met respect voor de vrijheid en flexibiliteit die ze zoeken als freelancer. Dan blijven ze binnen het bedrijf niet in een hoekje zitten en nemen ze ownership op.”

Live screening

Hoe worden freelancers gescreend? “Elk profiel dat we binnenkrijgen via de app bellen of skypen we voor een screening van een half uurtje”, zegt Caroline Rollé. “Daarbij graven we dieper in je competenties. Je licht je projecten toe en geeft referenties door. Wij contacteren die opdrachtgevers dan met een korte toelichting. Op de app willen we zelfs nog meer tests integreren over je waarden en je soft skills. Onze freelancerscommunity is een solide poule van medewerkers die we nog meer diensten gaan aanbieden, zoals verzekering, boekhouding, co-workingspaces, juridisch startersadvies en zelfs speciale aankoopvoorwaarden voor bedrijfsvoertuigen.”

Group CMO Lieven Van Nieuwenhuyze voegt daaraan toe: “Freelancers die lang naar een job moeten zoeken, zijn niet altijd de sterkste. Als er dan geen screening is, krijg je problemen. Een kwaliteitslabel is essentieel. We hebben freelancers nodig die Gighouse Qualified zijn. We willen op termijn ook aangeven wat nodig is en waar er voor de freelancer mogelijke verbeterpunten liggen. Met dat kwaliteitslabel lig je meteen zelf in de bovenste schuif.”

