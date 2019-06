Parket houdt dinsdag reconstructie van moord op Julie Van Espen

In het onderzoek naar de moord op Julie Van Espen (23) wordt er op dinsdagnamiddag 25 juni een reconstructie gehouden, meldt het Parket. De plaats van de feiten zal worden afgeschermd en er zal een veiligheidsperimeter worden ingesteld.

LEES OOK. Hoe de moordenaar van Julie (23) na nog geen 48 uur werd gepakt: een knap staaltje politiewerk (+)

De 39-jarige verdachte Steve Bakelmans zal op de plaats van de feiten tekst en uitleg geven over de feiten. Een deel van de Vaartkaai en van Burgemeester Gabriël Theunisbrug zal afgeschermd worden en er zal een perimeter worden ingesteld, zodat dit belangrijk deel van het onderzoek in alle rust en sereniteit kan verlopen. Het is mogelijk dat op bepaalde momenten de directe omgeving hinder zal ondervinden.

Julie Van Espen verdween op 4 mei. De studente uit Schilde was thuis met de fiets vertrokken richting Antwerpen, waar ze met vriendinnen had afgesproken, maar kwam daar nooit aan. Er volgde meteen een zoekactie naar het meisje. Een dag later werden bebloede kledij en de fietsmand van Julie teruggevonden in de buurt van het Albertkanaal, waar haar gsm-signaal voor het laatst was opgevangen. Na die vondst werd een moordonderzoek gestart.

LEES OOK. Moordenaar Julie Van Espen staat terecht voor eerdere verkrachting: een knikje naar zijn advocaat, maar slachtoffer gunt hij geen blik

Het lichaam van Julie werd op 6 mei in het Albertkanaal in Merksem teruggevonden. Diezelfde dag werd ook Steve Bakelmans gearresteerd. Hij was op camerabeelden in de buurt van het kanaal te zien met haar fietsmand in zijn handen. Hij werd geïdentificeerd nadat er een opsporingsbericht over een “belangrijke getuige” was verspreid. Hij bekende dat hij Julie wilde verkrachten en dat hij haar gedood had, omdat ze zich hevig verzette.

Bakelmans werd al meermaals veroordeeld, onder meer voor verkrachting. Hij was op vrije voeten in afwachting van een tweede verkrachtingszaak die woensdag op het hof van beroep behandeld werd.

LEES OOK. Waarom wist rechter niet dat Steve Bakelmans wel ‘vluchtgevaarlijk’ was? “Niet alle info was integraal beschikbaar”