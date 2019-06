Marie (21) sterft bij zwaar nachtelijk ongeval, enkele dagen voor ze moest bevallen van zoontje

Bij een zwaar verkeersongeval in het Waalse Ciney zijn afgelopen weekend twee bestuurders om het leven gekomen. Een van hen, de 21-jarige Marie Maillard, was hoogzwanger en zou enkele dagen later bevallen van een zoontje. Haar nabestaanden reageren geschokt. “Ik weet niet hoe we dit ooit te boven zullen komen.”

Het ongeval gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag op de snelweg N97 ter hoogte van het Waalse Ciney. Rond 3.30 uur reden twee wagens frontaal op elkaar in. De bestuurders van beide wagens, de 24-jarige David Durdu en de 21-jarige Marie Maillard, kwamen daarbij om het leven. Ze waren al overleden toen de hulpdiensten toegesneld kwamen.

“Een Ford Break met een bestuurster en een andere inzittende kwam vanuit Dinant en reed richting Havelange”, klinkt het bij de lokale politie. “Een tweede wagen, een Toyota, kwam uit de andere richting.” Hoe het precies tot een botsing kwam, is nog onduidelijk. Een expert werd ter plaatse gestuurd om dat uit te zoeken.

Baby verloren

De 21-jarige Marie Maillard was hoogzwanger en zou wellicht maandag of dinsdag bevallen van een zoontje. Louis, zou dat gaan heten. Maar zowel de moeder als het ongeboren kind overleefden de crash niet. De andere inzittende werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk hoe het met hem gesteld is.

Voor de nabestaanden van Marie is het ongeval een enorme klap. Ze verliezen niet alleen de twintiger, maar ook het jongetje naar wiens geboorte ze vol ongeduld aftelden. “Ik weet niet hoe de familie de rug zal kunnen rechten na dit”, zegt een vriend van de familie in de kranten van Sudpresse.

“Daarboven schitteren nu twee sterren nog feller: die van Marie en Louis”, zegt een andere naaste van de familie. “Zij hebben andere mensen van wie we veel hielden vervoegd in de hemel. Ik weet echt niet hoe we dit ooit te boven kunnen komen.”

Op Facebook verschijnen massaal veel steunbetuigingen voor de nabestaanden. “Jullie zitten voor altijd in mijn hart”, schrijft de partner van Marie er.