Geen straf voor moeder die terugkeerde uit Syrië

Brugge - De Brugse strafrechter heeft een 26-jarige Oost-Vlaamse schuldig bevonden aan deelname aan de activiteiten van een terroristische groep, maar heeft haar geen straf opgelegd. Candide H. zal zich de komende jaren wel aan een reeks voorwaarden moeten houden. Het federaal parket had vier jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gevorderd.

De jonge vrouw uit Baaigem vertrok in november 2014 naar Syrië, waar ze trouwde met haar vriend. In oktober 2015 beviel ze van een zoontje. De vader van het kind was maanden voor de geboorte gesneuveld aan het front, maar werd in 2016 toch tot vijf jaar cel veroordeeld voor deelname aan terroristische activiteiten.

Candide H. huwde eind 2015 met een andere Syriëstrijder. Uiteindelijk keerde ze eind maart 2017 terug naar België. Ondertussen was de vrouw een maand eerder in Turkije bevallen van een tweede kind. Na haar terugkeer zat H. in voorhechtenis, tot ze op 26 september 2017 onder voorwaarden werd vrijgelaten.

LEES OOK. (+)Teruggekeerde ISIS-bruid schreeuwt haar onschuld uit: “Ik ben geen moslima meer, ik zweer het”

Volgens het federaal parket maakte de beklaagde zich duidelijk schuldig aan deelname aan de activiteiten van Islamitische Staat en twee andere terroristische groeperingen. “Ook de vrouwen hadden duidelijk een rol in het kalifaat. Ze steunde haar echtgenoot materieel en moreel”, aldus procureur Antoon Schotsaert. Daarnaast voerde H. propaganda voor IS via accounts op Facebook en Twitter. Ze verheerlijkte bijvoorbeeld de martelaarsdood van haar vriend.

De verdediging vroeg de vrijspraak, omdat de vrouw eigenlijk enkel uit liefde naar Syrië vertrok. Bovendien besefte ze al heel snel dat ze daar geen toekomst had. “Ik ben geen slecht persoon. Ik ben geen crimineel, echt niet”, zei Candide H. zelf.

De rechtbank achtte de beklaagde wel schuldig, maar gaf haar opschorting van straf. De komende drie jaar heeft H. onder andere een verbod om sociale media te gebruiken.