Vrouw valt in slaap tijdens vlucht, maar wordt wakker in pikdonker en leeg vliegtuig: “Ik dacht dat ik een nachtmerrie had”

Vliegmaatschappij Air Canada heeft een onderzoek geopend naar een bizar voorval met één van zijn reizigers. Een vrouw was tijdens een vlucht in slaap gevallen en werd wakker in een donker en leeg vliegtuig.

“Ik denk dat ik een nachtmerrie heb, want hoe kan dit nu serieus gebeuren?” Dat herinnert Tiffani Adams nog van haar vlucht naar Toronto, schrijft ze in een Facebookpost gepubliceerd met het profiel van een vriendin. De vrouw was vermoedelijk in slaap gevallen voor de landing en werd rond middernacht, enkele uren na de landing, weer wakker in een leeg, donker en koud vliegtuig. Alle passagiers én boordpersoneel bleken al afgestapt.

Toen ze haar vriendin probeerde te bellen om uit te leggen wat er gebeurde, viel haar gsm tijdens het gesprek uit. Haar batterij opladen lukte niet omdat er geen stroom was. Adams schrijft dat ze intussen helemaal panikeerde toen ze in de cockpit niet-werkende walky talkys en een zaklamp vond. Daarmee stuurde ze SOS-signalen uit het raam. Uiteindelijk kon het grondpersoneel haar uit het vliegtuig bevrijden. Zij boden haar aan met een limousine naar een hotel te brengen, maar de vrouw ging liever naar huis.

Sinds die trip eerder deze maand slaapt ze slecht, schrijft ze nog in de post. “Ik heb niet veel slaap gehad door de nachtmerries. Ik word angstig wakker uit schrik dat ik ergens alleen in het donker ben opgesloten.”

Air Canada bevestigde het incident en onderzoekt de zaak. “We bekijken de situatie nog dus meer details kunnen we nog niet geven, maar we volgen de situatie wel met de klant en blijven in contact met haar.”