Agent even in kritieke toestand na achtervolging

Brussel - Een Brusselse politieagent is zondagavond zwaargewond geraakt tijdens een achtervolging. De man ligt met een open beenbreuk in het ziekenhuis en was zelfs lange tijd in kritieke toestand.

De agent merkte samen met zijn collega een Mercedes op aan de Simon Bolivarlaan die een ongeval had veroorzaakt, maar vluchtmisdrijf wilde plegen. De patrouille zette meteen de achtervolging in, maar de bestuurder weigerde te stoppen. Aan de Groendreef werd de wagen klem gereden, waarop alle inzittenden te voet op de vlucht sloegen. Ook de agenten sprongen uit hun wagen en zetten de achtervolging te voet verder. Eén van hen werd daarbij echter aangereden door een andere automobilist die niets met het hele voorval te maken had.

De agent liep een open beenbreuk op en verloor even het bewustzijn. In het ziekenhuis werd zijn toestand gestabiliseerd, maar de man zal lange tijd buiten strijd zijn. Zijn collega’s sloegen er uiteindelijk wel in om één van de inzittenden van de Mercedes op te pakken.