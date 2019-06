BAS verplaatst zittingsdagen met pleidooien in de matchfixingzaak, geen kalender op 1 juli

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) verplaatst de zittingsdagen met pleidooien in de matchfixingzaak rond het duel KV Mechelen/Waasland-Beveren van 11 maart 2018 naar donderdag 27 juni en maandag 1 juli, zo bevestigde het BAS maandag aan persagentschap Belga.

Aanvankelijk stond de zaak dinsdagvoormiddag en - indien nodig - woensdag op het programma. Met Marc Boes werd er zaterdag een derde voorzitter aangeduid. Na Herman Huygens werd ook Philippe Verbiest gewraakt door een van de betrokken partijen. Het BAS zag zich daarop genoodzaakt de zaak met enkele dagen uit te stellen om zich wat meer te tijd te gunnen. “Het is een uitgebreide zaak en dat vraagt toch wel wat voorbereidingstijd”, vertelde Caroline Demuynck, administratief directeur bij het BAS, aan Belga. “Daarnaast is er ook nog de beschikbaarheid van iedereen en zo werd er met donderdag en maandag een oplossing gevonden.”

Voorzitter gewraakt door de supporters van KV Mechelen

Huygens was eerst aangesteld als voorzitter van de drie arbiters van het BAS. Maar hij werd gewraakt door de supporters van KV Mechelen omdat hij in het verleden lid was van de Geschillencommissie, de disciplinaire instantie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Daardoor kon er twijfel bestaan over Huygens’ onafhankelijkheid, gezien het belang van de KBVB in de procedure. Zijn opvolger Philippe Verbiest werd op zijn beurt gewraakt door de verdediging van spelersmakelaar Walter Mortelmans. Die had bezwaren dat Verbiest lid is van de antidopingcommissie van de UEFA, ook een belanghebbende partij.

Maar ook Boes kan nog gewraakt worden. Volgens de krant Het Laatste Nieuws zijn twee kantoorgenoten van Boes immers aangesloten bij de Geschillencommissie Hoger Beroep. “Voorlopig is er daartoe nog geen wrakingsverzoek ingediend, maar het kan dus nog wel”, klinkt het bij het BAS. “Partijen hebben daarvoor de tijd tot maandagmiddag.”

Wat met voorstelling kalender op 1 juli?

De mogelijkheid bestaat dus dat er komende week maandag nog geen uitspraak is van het BAS bij de kalendervoorstelling van de Proximus League en Jupiler Pro League. Zonder definitieve uitspraak weet de kalendermanager niet welke teams hij in 1A of 1B moet indelen. Door de zaak Propere Handen werd de kalendervoorstelling eerder al uitgesteld. De voorbije jaren vond die telkens enkele weken vroeger plaats. Strikt juridisch is er echter geen probleem, daar heeft de Pro League reeds voor gezorgd, met een aanpassing van artikel P1706 in het bondsreglement. Voordien werd het seizoen telkens op 30 juni afgesloten, terwijl nu de “uitslagen van de wedstrijden en de eindrangschikking pas definitief zijn op 15 juli volgend op het einde van het seizoen”.

Met die reglementswijziging kreeg het BAS dus twee weken extra om zich over de uitgesproken straffen van de Geschillencommissie Hoger Beroep op 1 juni te buigen. Daartegen gingen KV Mechelen en zijn vier veroordeelde clubbestuurders, Mechelse supportersorganen, tussenkomende partijen Lokeren en Tubeke, en spelersmakelaars Dejan Veljkovic en Walter Mortelmans in beroep.

Bekerwinnaar Mechelen hoopt met de procedure bij het BAS een plaats in 1A af te dwingen. Lokeren hoopt de degradatie naar 1B te vermijden, terwijl Tubeke een plaats in de eerste afdeling van het amateurvoetbal wil inruilen voor een stek in de tweede klasse.