Dode Amerikaanse soldaten redden levens in Europa

Dankzij de organen van gesneuvelde Amerikaanse soldaten zijn sinds 2003 al honderden mensenlevens gered in Europa. Dat blijkt uit cijfers van de Duitse organisatie voor orgaantransplantatie.

Op 23 januari 2010 kreeg Mary McWilliams het telefoontje waar ze al dagen voor vreesde. Haar zoon David Smith, sergeant bij de Amerikaanse marine, was in het ziekenhuis opgenomen met zware verwondingen na een terroristische zelfmoordaanslag in Afghanistan.

David kon niet gered worden, kreeg ze te horen in het Duitse ziekenhuis van Landstuhl, dus kreeg ze de vraag of zij organen gedoneerd mogen worden aan Europeanen. McWilliams stemde in, vertelde ze aan NBC News. De longen, lever, nieren en het hart van haar zonen redden de levens van mensen die wanhopig aan het wachten waren op een transplantatie.

Honderden patiënten gered

De heroïsche orgaandonatie van Smith is geen uitzondering. In 2003 werd het ziekenhuis van Landstuhl om die reden opgericht toen Amerikaanse soldaten sneuvelden tijdens de oorlog in Irak. Na de lange terugvlucht naar de VS waren hun organen niet langer geschikt om te doneren. Een hart moet bijvoorbeeld na vier uur getransplanteerd zijn, anders is het niet meer bruikbaar.

Op die manier zijn sinds 2003 al 236 organen van 83 Amerikaanse soldaten, allemaal gesneuveld in Europa, Afrika of het Midden-Oosten, gedoneerd aan honderden patiënten in Duitsland en zeven andere Europese landen.

Door de hoge nood aan donoren zijn ze er in Duitsland erg blij mee, klinkt het bij de Duitse organisatie voor orgaantransplantatie. “In 2018 hebben maar 955 mensen een orgaan gedoneerd in Duitsland, op een bevolking van 80 miljoen mensen”, aldus dokter Ana Barreiros.

De Duitse organisatie mag de identiteit van de ontvangers van de organen niet bekendmaken. Het is dan ook niet zeker of er ook Belgen op die manier gered zijn.