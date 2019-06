TRANSFERGERUCHTEN. Nieuwe Kompany wordt duurste verdediger ooit, Inter doet officieel bod op Lukaku

Hij zou niet misstaan op de Sinksenfoor, de geruchtenmolen van het internationale voetbal. Elke dag draait hij maar door en door. Af en toe pakt er een geluksvogel “de flosj”. Wie weet is het binnenkort wel eens de beurt aan Romelu Lukaku, die draait ondertussen al eventjes mee. Of Harry Maguire, die voor een duizelingwekkend bedrag naar Manchester City kan. Allez allez, roulez!

Volgens The Mirror staat Harry Maguire op het punt om de duurste verdediger ooit te worden. De 26-jarige Engelse international heeft dat te danken aan het opbod tussen Manchester United en Manchester City. Uiteindelijk zou landskampioen City met een waanzinnig bod van maar liefst 90 miljoen euro aan het langste eind trekken. Daarmee wordt de 84 miljoen euro die Liverpool vorig seizoen voor Virgil van Dijk betaalde overtroffen. De grote winnaar van de transferoorlog tussen United en City is Leicester City, dat de kassa ziet rinkelen voor Maguire. Die moet bij Manchester City de opvolger worden van ene Vincent Kompany. Alsof de druk van het prijskaartje nog niet genoeg was…

Harry Maguire (rechts) in duel met zijn voorganger Vincent Kompany Foto: Photo News

De koopwoede van Manchester City is daarmee nog niet gestild, want de Citizens willen volgende week de transferclausule van de Spaanse middenvelder Rodri - voluit Rodrigo Hernández Cascante -bij Atletico Madrid lichten. Die bedraagt 70 miljoen euro trouwens.

Een nieuwe week, een nieuw hoofdstuk in het grote “Romelu Lukaku gaat naar Inter Milaan-boek”. Volgens La Gazzetta dello Sport komt Internazionele één dezer dagen met zijn eerste formele bod op de Belgische aanvaller. Dat bod zou 60 miljoen euro bedragen, nog steeds 25 miljoen euro onder de vraagprijs van Manchester United. Om de prijs te drukken zou Inter graag Mauro Icardi naar Manchester sturen, maar de Argentijn zou niet geïnteresseerd zijn in een overstap naar de Red Devils.

En wat gaat er deze zomer gebeuren met die andere gegeerde Belgische spits: Divock Origi? Liverpool wil Origi graag houden, maar zijn naam zoemt rond over héél Europa. Ook bij het Spaanse Real Betis, zo schrijft Estadio Deportivo maandag.

Inter Milaan roert zich niet alleen voor Lukaku, de ambitieuze Italiaanse slapende reus heeft volgens L’Equipe zo maar eens eventjes 90 miljoen euro op tafel gegooid voor Nicolas Pépé. De 24-jarige winger van Lille OSC is momenteel met Ivoorkust actief op de Afrika Cup. Met 22 doelpunten werd Pépé dit seizoen tweede in de topscorerslijst van de Ligue 1, achter Kylian Mbappé.

Benitor Raman Foto: AP

In tegenstelling tot hetgeen heel wat Duitse media melden, is er nog geen akkoord tussen Fortuna Düsseldorf en Schalke 04 omtrent de transfer van Benito Raman, die negen miljoen euro zou moeten opleveren. “Beide beweringen zijn onjuist”, vertelde Fortuna-sportdirecteur Lutz Pfannenstiel zondag in een door de club verspreide mededeling.

“Ik ben verrast door deze berichtgeving. Er is helemaal geen sprake van een akkoord. De stand van zaken is dat we Benito hier verwachten voor de eerste training.” Fortuna-CEO Thomas Röttgermann sluit daarbij aan. “Benito heeft hier nog een contract tot 2022. Een transfer kan er alleen komen als de speler een transferverzoek zou indienen en we voor hem een correcte prijs zouden krijgen. Er wordt gesproken over negen miljoen euro, een bedrag dat zeker niet in de lijn ligt met zijn marktwaarde.” Schalke 04 zal dus diep in de buidel moeten tasten voor de 24-jarige Belg. Toch verwacht Kicker dat de transfer uiteindelijk wel in orde zal komen. Naar verluidt zou Fortuna hopen op meer dan tien miljoen euro. Schalke wil niet al te hard doorduwen, maar zou volgens Kicker de 21-jarige aanvaller Bernard Tekpetey in de deal willen betrekken. De Ghanees werd voor 2,5 miljoen euro overgenomen van tweedeklasser Paderborn maar zou een jaartje op uitleenbasis bij Düsseldorf kunnen rijpen.

Volgens The Sun wil Arsenal-trainer Unai Emery zijn bestuur overtuigen om met het nodige geld over de brug te komen voor Wilfried Zaha, de 26-jarige aanvaller van Crystal Palace en Ivoorkust.

Kent u Jordy Clasie nog? De Nederlandse middenvelder voetbalde twee seizoenen geleden nog even op uitleenbasis voor Club Brugge en gaat ondertussen zijn laatste contractjaar in bij Southampton. Daar is de 27-jarige middenvelder niet meer gewenst en willen ze hem graag verkopen. Of op zijn minst van de loonlijst schrappen. Het Nederlandse AZ zou Clasie en Southampton nu een reddingsboei toegooien.

Ajax is ondertussen ook stilaan begonnen met de Champions League-miljoenen en het monsterbedrag dat het kreeg voor Frenkie de Jong uit te geven. Zou weet het Algemeen Dagblad dat ex-jeugdspeler Quincy Promes binnenkort een vijfjarig contract tekent bij de Amsterdammers. De Nederlandse international speelde pas één seizoen voor Sevilla dat hem een jaar geleden voor twintig miljoen euro overnam van Spartak Moskou.