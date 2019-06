VAB zet vijfde meer medewerkers in bij ochtend- en avondploeg door hitte

VAB zet 20 procent extra personeel in bij de vroege ochtend- en avondploeg om de extra oproepen door de hitte op te vangen. Mensen verplaatsen zich met het warme weer later op de avond, na de terrasjes en de barbecues, en vertrekken ‘s ochtends ook vroeger naar het werk. De VAB-Wegenwacht kreeg zondagavond tussen 18.00 en 24.00 uur door de hitte al 31 procent meer oproepen dan op een gemiddelde zondagavond, klinkt het maandag in een persbericht.

Als de temperatuur boven de 30 graden gaat wordt het koelsysteem van de wagen sterk op de proef gesteld, wat kan zorgen voor problemen met de koeling van de wagen, waarschuwt VAB. Daarnaast heeft de batterij het, net als bij extreme koude, hard te verduren. Vooral als men de auto bij barbecues gaat gebruiken als geluidsinstallatie, of koelboxen in de wagen gebruikt, is dat heel belastend voor de batterij als de auto stilstaat.

Ook krijgt VAB bij warm weer steeds oproepen van automobilisten die een plasje onder de auto zien. Zij denken dat dit een lek is, maar eigenlijk is dit in vele gevallen de condens van de airco. VAB wijst er ook op dat het belangrijk is om de airco op een goede manier te gebruiken.

Tot slot waarschuwt VAB dat de temperatuur in de wagen ook hard kan oplopen. Uit een test blijkt dat de binnentemperatuur kan stijgen tot meer dan 50°C en de contacttemperatuur van het dashboard of stuur zelfs tot meer dan 90°C. Hitte heeft hetzelfde effect als alcohol, waardoor concentratieproblemen kunnen optreden, klinkt het.

Voor tips over veilig rijden bij warm weer, verwijst VAB naar zijn magazine op magazine.vab.be.