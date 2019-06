Bijna 155.000 kijkers voor ‘Blind getrouwd op speed’

Blind getrouwd -Australië blijkt een écht kijkcijferkanon voor Vitaya. De zender zendt momenteel het zesde seizoen uit van de reeks en die breekt, met een dagelijks bereik van 130.000 kijkers, records.

Blind getrouwd kennen we ondertussen allemaal, maar dit is een versie op speed. Niet enkel werden er afgelopen seizoen maar liefst 13 koppels gematcht (omdat een aantal koppels er vroegtijdig de brui aan gaven), de koppels leren mekaar ook kennen en er worden geregeld samen activiteiten gepland. Genoeg om ervoor te zorgen dat er ook al eens van echtgenoot gewisseld wordt tijdens ‘het experiment’. Elke week krijgen de koppels ook de kans om het experiment vroegtijdig stop te zetten.

Sam en Ines Foto: Channel 9

Twee koppels waren van in het begin redelijk zeker dat hun match niet zou slagen. Ines en Bronson waren al snel overtuigd dat ze de liefde niet bij mekaar zouden vinden, hetzelfde voor Sam en Elizabeth. Sam liet zelfs zijn kersverse bruid achter voor de huwelijksreis om thuis de begrafenis van zijn ex-schoonmoeder bij te wonen. Toch bleven Ines en Sam met een smoesje in het programma, niet om hun eigen huwelijk nog een kans te geven, wel om stiekem een affaire te beginnen met elkaar. Hetzelfde gebeurde vorig jaar ook, wat de meeste media doet vermoeden dat het opgezet spel is. Maar de kijker smult er van.

De experten zitten erbij en kijken ernaar, tot afschuw van de kijkers. Wanneer een van hen ook nog eens de bedrogen Bronson aanvalt, is het hek helemaal van de dam. Tienduizenden schreeuwen om het ontslag van de expert. Wat vooralsnog niet gebeurde.

Als dat nog niet voldoende is, wordt er ook nog een deelnemer ontmaagd die prompt daarna vertrekt. Dan is er nog Jessika, die niet één, niet twee maar wel drie mannen probeert te versieren, in het bijzijn van haar eigen echtgenoot en de andere echtgenotes. Zelfs in een seizoen waar alle normen en waarden naar de prullenmand werden verwezen, veroorzaakte ze toch veel ophef.

De kijkers van Vitaya moeten nog even nagelbijten maar we kunnen dit al verklappen: twee koppels zijn ook echt getrouwd gebleven. In absolute cijfers dus succesvoller dan de Vlaamse versie.

Het zesde seizoen van de reeks, dat nu op zijn einde loopt op Vitaya, haalt een gemiddeld marktaandeel van 10,5 procent. De beste bekeken aflevering kon 154.507 kijkers lokken en door de rest van de week haalt de reeks gemakkelijk 130.000 kijkers. Enkel The resident, Sara en Home and away deden al beter op de zender.