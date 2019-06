Het wordt een tropische nacht, maar dat hoeft geen slapeloze nacht te zijn

Het is vandaag niet alleen overdag puffen geblazen, ook komende nacht wordt het niet veel frisser. We krijgen zelfs een tropische nacht, wat betekent dat het kwik niet onder de twintig graden zakt. Maar met deze tips slaap je toch goed.

Volgens het KMI werd zondagnacht in Ukkel 19,3 graden gemeten. Net onvoldoende voor een tropische nacht dus, waarvoor de minimumtemperatuur 24 uur lang niet onder de twintig graden mag duiken. Al was het op sommige plekken warmer, zoals in Zeebrugge, waar de minimumtemperatuur op 20,7 graden lag.

Maar ook komende nacht ontsnappen we niet aan de warmte, want volgens de voorspellingen zakt het kwik in het centrum tot 22 graden. Niet alleen in Zeebrugge maar ook op andere plaatsen zullen we dus een tropische nacht krijgen.

Ga niet in bad voor slapengaan

Omdat je toch een oog zou dichtdoen in die hitte, geeft psychologe en slaapexperte Annelies Smolders deze tips:

Slaapexperte Annelies Smolders Foto: Sven Dillen

– Slaap met de ramen open of zet een ventilator in je slaapkamer. Het kan helpen om de ventilator voor het open raam te zetten om een koelere wind binnen te laten. Wat ook kan helpen, is een bakje ijs voor je ventilator zetten of flessen water in de diepvries en dan in je bed steken. Als je je lichaamstemperatuur naar beneden krijgt, helpt het om in slaap te vallen.

– Slaap met een laken in plaats van een dons, maar leg wel iets over je en slaap niet naakt. ’s Nachts koel je toch nog af, waardoor je ook wakker kan worden. Leg je voeten niet mee onder het laken, want die kunnen je temperatuur het beste regelen.

– Voor je gaat slapen is het beter om niet meer te sporten, in bad te gaan of een sauna te nemen, want daarmee warm je nog meer op en dan kan je nog moeilijker slapen.

– Ga gewoon wat later slapen. Zo bouw je een slaapschuld op, die je daarna gaat afbetalen, waardoor je weer makkelijker in slaap valt. Het is dus niet zo erg om een aantal nachten wat minder te slapen. Dat is weer het voordeel van het zomerlicht: het houdt je wakker de dag erna.

– Kruip zeker niet in bed met het idee “het zal niet lukken”, want dan lukt het ook niet. Blijf wat langer in de tuin zitten, kijk nog wat televisie en ontspan. Hoe meer ontspannen je bent, hoe beter je in slaap kan vallen.

– Heb je een airco, zet hem dan niet te koud: zorg gewoon dat de ergste hitte uit de kamer is. Als het te koud is, word je daar weer wakker van.