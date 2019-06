Dakloze Fransman krijgt twee jaar cel voor winkeldiefstal

Waregem / Izegem / Oudenaarde - Een dakloze Fransman is maandag veroordeeld tot een effectieve celstraf van twee jaar en een boete van 400 euro voor tal van diefstallen in supermarkten. Naar eigen zeggen stal hij de drank om zich warm te houden tijdens de wintermaanden, maar de rechter meent dat hij een handeltje opzette in gestolen flessen alcohol.

Samen met vier kompanen stal de dertiger in enkele weken tijd tientallen flessen sterkedrank en champagne uit Colruytwinkels over het hele land. In januari liep hij tegen de lamp in Waregem. Een winkeldetective zag hoe de beklaagde twee flessen drank in zijn jas verstopte en sprak hem daarop aan. Er ontstond een discussie, maar de beklaagde kon samen met zijn mededader ontkomen. De politie kon de twee mannen wat later oppakken aan het station.

Volgens het openbaar ministerie ging het om een rondtrekkende bende, waarbij de hoofdbeklaagde telkens met een van de andere beklaagden op dievenpad ging. Ze sloegen toe in winkels van Okay en Colruyt in Izegem, Waregem, Oudenaarde, Mons en Ath.

De hoofdbeklaagde is dakloos en hangt vaak rond aan het station van Roubaix en Rijsel. Hij werd al 24 keer veroordeeld voor bedreigingen, geweld, diefstal en drugs. Volgens zijn advocaat zijn alle beklaagden daklozen uit de buurt van Rijsel die met de trein naar West-Vlaanderen afzakten om te stelen.

De hoofdbeklaagde zou de diefstallen naar eigen zegen niet voor het grote geld gepleegd hebben, maar om zich warm te houden tijdens de koude wintermaanden die hij op straat doorbracht, maar de rechter hechtte weinig geloof aan dit verhaal. “Volgens mij heeft u de gestolen drank doorverkocht”, zo zei hij maandag tegen de hoofdbeklaagde. “Rekening houdend met uw uitgebreid strafblad en de vele feiten op korte tijd veroordeel ik u tot een effectieve celstraf van twee jaar en een boete van 400 euro.” Een van de mededaders kreeg ook een effectieve gevangenisstraf van 5 maanden, de drie anderen kwamen ervan af met een celstraf met uitstel.