Energiewaakhond vecht terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen aan

De Vlaamse energieregulator VREG stapt naar het Grondwettelijk Hof tegen het artikel uit het Vlaams decreet over de digitale meters, waardoor eigenaars van zonnepanelen nog vijftien jaar het voordeel van de terugdraaiende teller kunnen krijgen. Dat heeft de regulator maandag bekendgemaakt.

Volgens de VREG ontstaat hierdoor discriminatie tussen wie wel en wie niet over zonnepanelen beschikt. Ook wordt de onafhankelijkheid van de VREG en zijn exclusieve tariefbevoegdheid geschonden. De regulator vindt los van de juridische argumenten hoe dan ook dat het decreet “niet toekomstgericht” is: eigenaars van zonnepanelen worden onvoldoende gestimuleerd om hun zelfconsumptie te verhogen.

De Vlaamse regulator had in maart al een negatief advies uitgebracht over het artikel. Dat bepaalt dat eigenaars van zonnepanelen nog tot vijftien jaar na ingebruikname van de zonnepanelen in het oude tarifiëringssysteem kunnen blijven, inclusief het behoud van een virtuele terugdraaiende teller.

Het gaat om het politiek meest gevoelige onderdeel van het decreet over de digitale meters. Indien eigenaars van zonnepanelen niet langer van het voordeel van de terugdraaiende teller zouden kunnen genieten zoals bij de oude elektriciteitsmeters het geval is, zou dat voor sommigen een forse verhoging van de factuur kunnen betekenen. Voormalig Energieminister Bart Tommelein (Open VLD) wilde daarom dat bezitters van zonnepanelen gedurende vijftien jaar het voordeel zouden kunnen blijven behouden.

Uiteindelijk kwam een politiek akkoord uit de bus. Eigenaars van zonnepanelen die voor eind 2020 worden geplaatst, kunnen kiezen. Ofwel blijven ze voor vijftien jaar in het oude systeem - inclusief prosumententarief en een virtueel terugdraaiende teller - ofwel stappen ze in een nieuwe tariefstructuur, waarbij nettarieven worden aangerekend of basis van wat ze effectief op het net zetten en eraf halen. Maar de VREG zal dus een vernietigingsberoep indienen bij het Grondwettelijk Hof.

Op 1 juli gaat distributienetbeheerder Fluvius van start met de uitrol van de digitale energiemeter in Vlaanderen. Eén van de eerste groepen die aan bod komt, zijn juist mensen met zonnepanelen.