Britse ‘Love Island’ onder vuur voor “seksistische” en “oubollige” uitdaging in sexy konijnenpakjes

‘Love Island’ is deze zomer te zien op Vier, maar het datingprogramma kwam in het Verenigd Koninkrijk al in 2005 op de buis. Het vijfde seizoen van de Britse versie ligt sinds de aflevering van zondag onder vuur na een opmerkelijke uitdaging. De vrouwelijke deelneemsters moesten enkele fysieke proeven doen, gekleed in een sexy konijnenpakje met bijhorende oren en netkousen. Ze werden ‘gecoacht’ door de mannelijke deelnemers, die normale sportkledij mochten dragen en een kusje kregen tijdens een van de proeven. “Seksistisch”, klinkt het. “Wat volgt? Een uitdaging om te strijken?”

Ofcom, de Britse mediaregulator, kreeg zondag na afloop van de afleveringen tientallen klachten binnen van misnoegde kijkers. Ze vinden dat de uitdaging “niet meer van deze tijd” was en vrezen dat het programma “seksueel wangedrag” in de hand werkt. Vooral de outfits van de vrouwelijke kandidaten - terwijl de jongens gewone kledij droegen - was voor veel kijkers een brug te ver.

“Ik besef dat Love Isand niet echt veel klasse heeft”, klinkt het op sociale media in slechts één van de reacties die het seksisme in het programma aanklaagt. “Maar het valt me op dat het altijd de vrouwen zijn die zich schaars moeten kleden en de mannen moeten kussen. Toch een beetje seksistisch? Wat volgt nog, de uitdaging om te strijken?”

1.200 klachten

Het is niet de eerste keer dat het datingprogramma onder vuur ligt. Televisiezender ITV dat het programma produceert en uitzendt in het Verenigd Koninkrijk, wordt onder druk gezet om hun kandidaten beter te beschermen. Die druk kwam er nadat een mannelijke en vrouwelijke kandidaat zichzelf van het leven beroofden na hun deelname.

Vorige week nog kwam er kritiek omdat een mannelijke deelnemer een van de vrouwen “mentaal probeerde te manipuleren”, en een van de vrouwelijke kandidaten een van de mannen “tegen zijn wil” wilde kussen. De Britse mediaregulator Ofcom ontving vorige week dan ook zo’n 1.200 klachten van kijkers.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

