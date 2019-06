Eerste tropische dag van het jaar nu echt een feit

De temperatuur heeft maandagmiddag in Ukkel de grens van 30° Celsius overschreden. Dat maakt dat we vandaag de eerste tropische dag van het jaar beleven. Begin juni leek het al even zover te zijn, maar toen bleek de temperatuur in Ukkel net een halve graad tekort te schieten.

Dat het bovengemiddeld warm is, hoeven we je niet te vertellen. In Ukkel werd al 30 graden Celsius gemeten, waardoor we vandaag echt over de eerste tropische dag van het jaar mogen spreken. In de Kempen liggen die temperaturen nog een pak hoger.

Vannacht zal de temperatuur allicht niet dalen tot onder de 23 graden Celsius, zo meldt het KMI. Een van de voornaamste tips om toch goed te slapen? Langer opblijven. Al lees je hier ook wat je kan doen als je wel op tijd onder het laken wil duiken.

De hittegolf die ons land de komende dagen overspoelt, zal ook nog niet meteen afnemen. Dinsdag wordt het hoogtepunt met temperaturen tot wel 34 graden Celsius in de Kempen. Dat de overheid bij deze temperaturen het hitteplan activeert en het KMI waarschuwt met code oranje, hoeft dus niet te verbazen.

