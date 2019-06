Duitse Eurofighters botsen in de lucht, één piloot teruggevonden in boom

Twee Eurofighters van het Duitse leger zijn maandag tijdens hun vlucht tegen elkaar gebotst in het noordoosten van Duitsland. Beide piloten konden hun schietstoel gebruiken, een van hen is al levend teruggevonden. Naar de andere wordt nog gezocht. Dat meldt de Bundeswehr.

Het ongeval gebeurde in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern rond 14.00 uur, in de regio Müritz. Op beelden van de lokale zenders zijn twee rookpluimen te zien achter een meer. De vliegtuigen zijn tien kilometer van elkaar neergekomen, de toestellen hadden voor zover bekend geen munitie aan boord.

De jets namen deel aan een gevechtsoefening toen ze per ongeluk elkaar raakten. De piloot van een derde toestel meldde het incident en zei dat hij twee parachutes gezien had voor de vliegtuigen neerstortten. Een van beide toestellen stortte neer in een bos in de buurt van Jabel, het andere tien kilometer verder aan de rand van een bos in Nossentiner Hütte.

Een van de piloten werd teruggevonden in een boom. De reddingswerkers proberen hem te bevrijden, zo luidt het. Naar de tweede wordt nog gezocht. In de buurt waar de tweede straaljager neergestort is, zouden lichaamsdelen zijn gevonden maar het is nog niet duidelijk of het gaat om het stoffelijk overschot van de tweede vermiste piloot.

Foto: AP