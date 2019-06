Dubbel zoveel Belgen boekten al wintervakantie naar de zon

Dubbel zoveel Belgen hebben hun wintervakantie naar de zon al geboekt. De Belg trekt steeds vaker voor meer dan 10 nachten naar het zuiden tijdens de wintermaanden. Twee op de tien Belgen kiezen er de laatste jaren zelfs voor om te overwinteren in de zon. Dat blijkt uit de boekingscijfers van touroperator Neckermann in vergelijking met dezelfde periode in 2018.

De zomervakantie staat voor de deur en toch maken sommige Belgen al plannen voor de winter. Neckermann zag het aantal Belgen op zoek naar een wintervakantie de voorbije maanden verdubbelen ten opzichte van 2018. “Die stijging vertaalt zich ook in het aantal geboekte winterzonvakanties: dubbel zoveel Belgen boekten hun wintervakantie naar de zon al”, zegt Leen Segers, woordvoerster van Neckermann.

De Belgen kiezen dit jaar voor bestemmingen die zonzekerheid bieden tijdens de koude wintermaanden. Zo is het Spaanse vasteland enorm in trek deze winter. Maar ook de Canarische Eilanden, met voornamelijk Lanzarote en Gran Canaria, scoren goed met een derde meer Belgen dan in 2018. Verder zijn de zuiderse landen als Egypte, Tunesië, Marokko en Turkije deze winter populair bij de Belg.

Deze winter gaan bijna vijf keer meer Belgen naar Malaga. Egypte stijgt met 90 procent meer boekingen ten opzichte van vorig jaar. Verder zijn ook Tunesië, Marokko en Turkije erg in trek. En een kwart meer Belgen trekt deze winter naar Kaapverdië.

Neckermann stelt nog een andere opvallende trend vast: de laatste jaren geniet de Belg graag langer van de zon tijdens de wintermaanden. “Een vakantie van 9, 10, 12 of 14 nachten is de laatste twee jaar geen uitzondering meer. Deze winter kiest zes op de tien van de vakantiegangers voor een verblijf van meer dan zeven nachten in het zuiden. Verder zien we ook een stijging van Belgen die echt overwinteren in het zuiden. Zij trekken langer dan 3 weken, soms 1 tot 3 maanden naar de zuiderse zon”, aldus Segers.