Charlotte (15), Britt (17) en Talia (19) wilden er één, maar kregen drie medailles op Europese Spelen: “We vergeten soms dat we speciaal zijn”

Ze trainen zes uur per dag, plooien hun lichaam in onmogelijke hoeken en missen alle leuke dingen met vrienden. Dat alleen is een medaille waard. Op de Europese Spelen kregen Charlotte Van Royen (15), Britt Vanderdonckt (18) en Talia De Troyer (19) er ineens drie om de hals. Ze zijn de trots van ons land in het acrogym. “Elkaar blindelings vertrouwen is het belangrijkste.”