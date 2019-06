NMBS en De Lijn zetten extra treinen en bussen in voor Rock Werchter

Rotselaar - Zowel de NMBS als de De Lijn zetten respectievelijk meer treinen en bussen in om de festivalgangers van Rock Werchter te vervoeren. Het festivalticket geeft recht op een gratis e-treinbiljet heen en terug naar Rock Werchter. De pendelbussen vanuit de stations van Leuven en Aarschot naar Werchter zijn gratis. Vorig jaar vervoerde De Lijn tijdens Rock Werchter 145.000 festivalgangers.

De NMBS versterkt naar aanleiding van Rock Werchter haar treinaanbod van en naar de stations van Leuven en Aarschot. Er rijden extra treinen en de capaciteit van de reguliere treinen wordt versterkt. Op woensdag 26 juni rijdt er een speciaal aangeklede festivaltrein met daarin zes stylisten aan boord die festivalgangers de juiste festivallook bezorgen. Deze trein vertrekt om 12u20 in Gent-Sint-Pieters en arriveert omstreeks 13u19 in Leuven.

De Lijn zet vanaf woensdag om 13 uur tot en met maandag 14 uur pendelbussen in om de festivalgangers vanuit de stations van Leuven van en naar de wei te brengen. Ook vanuit Aarschot rijden er met uitzondering van woensdag 26/6 elke dag extra-bussen naar Werchter. Zowel vanuit Leuven als Aarschot duren de busritten 15’. De Lijn zet hiervoor dagelijks 60 chauffeurs en 45 bussen in. Omdat donderdag traditioneel de drukste dag is loopt dat aantal die dag op tot 100.

Vanuit het station van Leuven vertrekt na afloop van elke festivaldag een private shuttlebus naar Brussel-Noord, Brussel-Centraal en Brussel-Zuid. Deze bus vertrekt elke nacht ongeveer 1,5 uur na afloop van het laatste optreden. Een ticket voor een enkele rit naar Brussel kost 18 euro. Tickets zijn te koop via Ticketmaster. Tickets voor deze bus na afloop van dag 2 en dag 3 zijn reeds uitverkocht.

De organisatoren hebben daarnaast drie bewaakte fietsenstallingen ingericht in de omgeving van de weide. Moto’s, scooters of brommers kunnen voor 10 euro terecht op parking The Hive of B2. Rondom het festivalterrein liggen een tiental autoparkings. Er werden ook autoparkings ingericht in Wespelaar, Betekom en Rotselaar op 3 tot 9 km van de weide van waaruit men de de fiets kan nemen. Aan drie kiss&ride-zones kan men iemand afzetten of ophalen.