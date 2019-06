Verjaardagsfeestje van 5-jarig meisje eindigt in chaos door klacht geluidsoverlast: politie zet pepperspray in

Vilvoorde - Een verjaardagsfeestje voor een vijfjarig meisje uit Vilvoorde is zaterdag uitgedraaid op een fiasco. De politie kwam tussenbeide voor geluidsoverlast en daarbij werd zelfs pepperspray gebruikt.

De politie kreeg rond halfzeven ’s avonds een oproep voor geluidsoverlast door een verjaardagsfeestje. “Aanvankelijk verliep het contact met de bewoonster vlot en correct. Door de inmenging van een andere persoon is de interventie geëscaleerd”, zegt Catherine Bodet van de politiezone Vilvoorde-Machelen.

Het hele gebeuren werd gefilmd en dat filmpje is op sociale media al massaal gedeeld. Daarin is te zien hoe de agenten een vrouw proberen in bedwang te houden, maar andere familieleden en vrienden tussenbeide willen komen. Het komt tot heel wat duw- en trekwerk waarop de agente in kwestie haar pepperspray bovenhaalt. Naima Belkhatir, PS-gemeenteraadslid in Schaarbeek en familie van het jarige meisje, is niet te spreken over de interventie.

“Duidelijk racisme”

Volgens het gemeenteraadslid ontspoorde de situatie toen de agenten eisten dat het gezelschap hen in het Nederlands zou aanspreken. “Een nichtje dat Nederlands spreekt en kwam vertalen zag zich meteen tegen de muur geduwd door de agente”, vertelt Belkhatir. “Daarop probeerde haar moeder haar te bevrijden omdat ze niet meer kon ademen. Maar op dat moment wordt de moeder zelf aangepakt. Het gaat hier duidelijk om misbruik van de politiefunctie en racisme.”

Het nichtje werd uiteindelijk geboeid afgevoerd en later vrijgelaten. De beelden van de interventie zorgen online alleszins voor heel wat commotie. “Wij betreuren dit ten zeerste maar de berichten geven geen volledige noch correcte weergave van het incident”, zegt Bodet van de politie. Er werd de korpschef wel een intern onderzoek gevraagd door burgemeester Hans Bonte (SP.A).