Generaal verdacht van couppoging in Ethiopië gedood

In Ethiopië is brigadegeneraal Asaminew Tsige, het hoofd van de beveiliging in de regio Amhara, gedood. Dat maakten de woordvoerder van premier Abiy Ahmed en de regeringsgetrouwe zender EBC maandag bekend. Hij werd verantwoordelijk geacht voor de mislukte staatsgreep op de regionale regering van Amhara, afgelopen weekend.

De man werd volgens EBC neergeschoten in de wijk Zenzelma in Bahir Dar, de hoofdstad van de noordelijke regio Amhara, waar de couppoging zaterdag plaatsvond.

Volgens de premier waren de aanvallen van zaterdag een poging tot staatsgreep op de regering van Amhara. De president van de regio, Ambachew Mekonnen, en zijn adviseur werden door een gewapend commando gedood in Bahir Dar, waar ze een vergadering bijwoonden. De procureur-generaal van Amhara, Migbaru Kebede, die ook aanwezig was op de vergadering, bezweek maandag aan zijn verwondingen. Zaterdag werd ook het hoofd van het Ethiopische leger, generaal Seare Mekonnen, door zijn lijfwacht doodgeschoten in zijn huis in Addis Abeba. Hij leidde een operatie als antwoord op de aanvallen in Bahir Dar. Ook een gepensioneerde generaal die bij hem op bezoek was, werd doodgeschoten.

Volgens de autoriteiten werd de lijfwacht gearresteerd, net als verschillende deelnemers aan de aanval tegen de regering van Amhara. De gedode Asaminew Tsige werd ervan beschuldigd de aanval in Bahir Dar op poten te hebben gezet, en ook een rol te hebben gespeeld bij die in Addis Abeba. In het verleden werd hij gearresteerd voor een verondersteld complot dat teruggaat tot 2009, maar hij werd in 2018 vrijgelaten nadat hij amnestie had gekregen.