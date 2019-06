In de buurt van de Molukken, een eilandengroep bij Indonesië, is er maandag een zware aardbeving van 7,7 geweest in de zee. Volgens het Indonesische geofysisch agentschap is er geen gevaar voor een tsunami.

De aardbeving vond plaats om 4.53 uur Belgische tijd in de Bandazee op een diepte van 231 kilometer. Zware aardbevingen zijn niet ongewoon in de buurt van de Molukken, maar ze veroorzaken zelden schade. Ook deze keer zijn er nog geen meldingen over schade.