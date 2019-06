Didier Lamkel Zé is opnieuw neergestreken op de Bosuil. De 22-jarige Kameroener, die vier dagen ongewettigd afwezig was omdat hij een beter contract wil afdwingen, had intussen een gesprek met sportieve baas Luciano D’Onofrio over zijn situatie.

Een oplossing of een terugkeer bij de A-kern is nog niet in de maak, maar Lamkel Zé krijgt vanaf vanavond wel al de kans om mee te trainen met de beloften, en die kans grijpt hij ook. Op die manier blijft hij voorlopig tenminste fit.