Kok krijgt werkstraf nadat wantrouwige vriendin 970 xtc-pillen vindt

Maasmechelen - Een kok uit Maasmechelen heeft een werkstraf van 130 uur en een boete van 8.000 euro, deels met uitstel, gekregen van de Tongerse strafrechter nadat zijn ex-vriendin begin vorig jaar een zak van 970 xtc-pillen vond. De vrouw doorzocht de kleerkast van de kok omdat ze hem ervan verdacht vreemd te gaan.

Op 17 juni moest de kok in de correctionele rechtbank van Tongeren komen uitleggen waarom hij zo veel xtc-pillen had verstopt in een kostuumhoes. “Mijn toenmalige vriendin dacht dat ik vreemd ging en was op zoek naar bewijzen daarvan”, zo vertelde de kok aan de rechter. “Ik werk als kok en om de zware werkdruk in het restaurant aan te kunnen neem ik af en toe een pil.”

De man kocht samen met drie vrienden een zak van duizend pillen in 2015 bulk omdat ze dan goedkoper waren. De gevonden drugs werden verbeurd verklaard. Na de vondst van de xtc-pillen verbrak de vriendin de relatie met de kok.